Как есть меньше сахара: самые эффективные способы

Сахар может улучшить настроение, но если его есть слишком много, то не избежать проблем со здоровьем. Среди них, например, депрессия, избыточный вес, болезни сердца, прыщи, плохое состояние кожи. В день специалисты рекомендуют употреблять 25 граммов сахара. Если вы едите гораздо больше и хотите исправить это, вам помогут эти способы.

Замена традиционных сладостей другими продуктами. Например, фруктами, орехами, кусочком горького шоколада (при этом содержание какао должно быть не ниже 70 %). Дело в том, что при частом употреблении сладостей язык может перестать отличать сладкий вкус от других, а подобные продукты будут для вас просто «средством от нервов».

Ограничение количества продуктов с подсластителями. Среди подобных продуктов можно выделить различные копчёности, вяленое мясо, зерновую выпечку, стерилизованные овощи, сладости в упаковках, злаковые завтраки, соусы и заправки (в том числе кетчуп, горчица). Их нужно стараться есть как можно реже. При этом лучше всего - начать готовить самостоятельно. Для этого подойдут такие продукты, как яйца, рыба, мясо птицы, бобовые (чечевица и фасоль), корнеплоды, бурый рис, белый йогурт, разные травы и приправы.

Использование других подсластителей. Вместо сахара вы можете добавить в блюдо корицу, ваниль, какао, кориандр, кардамон, мускатный орех. Кроме того, отличным вариантом будет и кокос, который применять можно в виде муки или масла. Если вам сильно хочется съесть что-то сладкое, то помогут семена фенхеля, которые необходимо разжевать.