Как есть меньше сахара: самые эффективные способы

Как есть меньше сахара: самые эффективные способыЭто также поможет вам похудеть
Сахар может улучшить настроение, но если его есть слишком много, то не избежать проблем со здоровьем. Среди них, например, депрессия, избыточный вес, болезни сердца, прыщи, плохое состояние кожи. В день специалисты рекомендуют употреблять 25 граммов сахара. Если вы едите гораздо больше и хотите исправить это, вам помогут эти способы.
Замена традиционных сладостей другими продуктами. Например, фруктами, орехами, кусочком горького шоколада (при этом содержание какао должно быть не ниже 70 %). Дело в том, что при частом употреблении сладостей язык может перестать отличать сладкий вкус от других, а подобные продукты будут для вас просто «средством от нервов».
Ограничение количества продуктов с подсластителями. Среди подобных продуктов можно выделить различные копчёности, вяленое мясо, зерновую выпечку, стерилизованные овощи, сладости в упаковках, злаковые завтраки, соусы и заправки (в том числе кетчуп, горчица). Их нужно стараться есть как можно реже. При этом лучше всего - начать готовить самостоятельно. Для этого подойдут такие продукты, как яйца, рыба, мясо птицы, бобовые (чечевица и фасоль), корнеплоды, бурый рис, белый йогурт, разные травы и приправы.
Использование других подсластителей. Вместо сахара вы можете добавить в блюдо корицу, ваниль, какао, кориандр, кардамон, мускатный орех. Кроме того, отличным вариантом будет и кокос, который применять можно в виде муки или масла. Если вам сильно хочется съесть что-то сладкое, то помогут семена фенхеля, которые необходимо разжевать.
Травяные чаи. Из-за послащённых напитков вроде газировки у вас может развиться сахарный диабет, ожирение или рак толстой кишки. Гораздо полезнее пить травяной и фруктовый чай. Например, из листьев клубники, сушёной малины, из гибискуса.
Контроль рациона. Употреблять сладкое нужно в меру. Лучше есть такие продукты понемногу, маленькими порциями. Отличными лакомствами считаются также свежие фрукты.
Достаточное количество сна. Из-за недосыпа вы, скорее всего, будете чувствовать себя уставшим и тянуться к сладкому. Дело в том, что подобным образом организм пытается восполнить недостаток энергии. Минимум лучше спать 8 часов в сутки.
Употребление протеинов. Всё дело в том, что из-за недостатка белков человек начинает есть больше сладких продуктов. Эксперты рекомендуют добавить в рацион яйца, курицу, говядину, лосося, сардину, фасоль, белый греческий йогурт, молоко.
Физическая активность. При занятиях спортом в организме производится гормон серотонин. Благодаря ему у вас улучшится настроение.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.