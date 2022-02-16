Как есть меньше: шесть советов

Прежде всего, пишет автор, нужно понимать, что калорийность пищи и её объём - это разные вещи. К примеру, килограмм капусты вовсе не равен по калорийности и объёму килограмму булочек. При похудении необходимо в принципе есть столько же, но других продуктов. Так, в одном килограмме капусты калорий будет меньше, чем в таком же количестве булочек.

Кроме того, важно есть регулярно и не пропускать приёмы пищи. Вообще каждый день должен состоять из трёх главных приёмов пищи и двух перекусов (между завтраком и обедом, обедом и ужином). В этом случае переедания точно не будет.

Если отказываться от привычных продуктов не хочется, то можно просто сократить порции. В этом поможет и замена больших тарелок на маленькие.

Помимо этого, автор дала шесть рекомендаций по сокращению количества съеденного.

Ешьте медленно и не торопитесь. Это связано с особенностями работы мозга. Ему нужно 10 минут, чтобы осознать, что желудок уже наполнен.

При сильном голоде выпейте стакан воды перед едой. Это немного снизит аппетит.