Как есть меньше: шесть советов

Как есть меньше: шесть советовРассказывает автор сербского издания «Политика»
Прежде всего, пишет автор, нужно понимать, что калорийность пищи и её объём - это разные вещи. К примеру, килограмм капусты вовсе не равен по калорийности и объёму килограмму булочек. При похудении необходимо в принципе есть столько же, но других продуктов. Так, в одном килограмме капусты калорий будет меньше, чем в таком же количестве булочек.
Кроме того, важно есть регулярно и не пропускать приёмы пищи. Вообще каждый день должен состоять из трёх главных приёмов пищи и двух перекусов (между завтраком и обедом, обедом и ужином). В этом случае переедания точно не будет.
Если отказываться от привычных продуктов не хочется, то можно просто сократить порции. В этом поможет и замена больших тарелок на маленькие.
Помимо этого, автор дала шесть рекомендаций по сокращению количества съеденного.
- Ешьте медленно и не торопитесь. Это связано с особенностями работы мозга. Ему нужно 10 минут, чтобы осознать, что желудок уже наполнен.
- При сильном голоде выпейте стакан воды перед едой. Это немного снизит аппетит.
- Планируйте время приёма пищи и готовьте полезные блюда самостоятельно. В этом случае вы точно будете уверены в том, что питаетесь правильно и ограничиваете потребление вредных продуктов.
- Ешьте больше зелёных листовых овощей. В особенности нужно обратить внимание на те, что содержат много клетчатки. Они позволят «притупить» аппетит. Кроме того, полезно будет добавить в рацион больше бобовых, в которых есть водорастворимые волокна и белки.
- Не переусердствуйте. Нужно помнить, что рацион должен содержать все необходимые питательные вещества, в том числе белки, жиры, углеводы.
- Ешьте качественную пищу. Также полезным будет сократить количество потребляемых насыщенных жиров. Углеводы лучше получать из цельнозерновых, белки - из рыбы и нежирного мяса. Рекомендуют специалисты включать в рацион и растительные белки: они содержатся в грибах, арахисе, горохе и других продуктах.
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