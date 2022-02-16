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Как есть меньше: шесть советов

Рассказывает автор сербского издания «Политика»
Многие интересуются тем, как есть меньше и потреблять меньше калорий. На самом деле нужно лишь помнить о нескольких важных правилах. Их перечисляет эксперт в статье.
Как есть меньше: шесть советов

Прежде всего, пишет автор, нужно понимать, что калорийность пищи и её объём - это разные вещи. К примеру, килограмм капусты вовсе не равен по калорийности и объёму килограмму булочек. При похудении необходимо в принципе есть столько же, но других продуктов. Так, в одном килограмме капусты калорий будет меньше, чем в таком же количестве булочек.

Кроме того, важно есть регулярно и не пропускать приёмы пищи. Вообще каждый день должен состоять из трёх главных приёмов пищи и двух перекусов (между завтраком и обедом, обедом и ужином). В этом случае переедания точно не будет.

Если отказываться от привычных продуктов не хочется, то можно просто сократить порции. В этом поможет и замена больших тарелок на маленькие.

Помимо этого, автор дала шесть рекомендаций по сокращению количества съеденного.

  1. Ешьте медленно и не торопитесь. Это связано с особенностями работы мозга. Ему нужно 10 минут, чтобы осознать, что желудок уже наполнен.
  1. При сильном голоде выпейте стакан воды перед едой. Это немного снизит аппетит.
  1. Планируйте время приёма пищи и готовьте полезные блюда самостоятельно. В этом случае вы точно будете уверены в том, что питаетесь правильно и ограничиваете потребление вредных продуктов.
Как есть меньше: шесть советов
  1. Ешьте больше зелёных листовых овощей. В особенности нужно обратить внимание на те, что содержат много клетчатки. Они позволят «притупить» аппетит. Кроме того, полезно будет добавить в рацион больше бобовых, в которых есть водорастворимые волокна и белки.
  1. Не переусердствуйте. Нужно помнить, что рацион должен содержать все необходимые питательные вещества, в том числе белки, жиры, углеводы.
  1. Ешьте качественную пищу. Также полезным будет сократить количество потребляемых насыщенных жиров. Углеводы лучше получать из цельнозерновых, белки - из рыбы и нежирного мяса. Рекомендуют специалисты включать в рацион и растительные белки: они содержатся в грибах, арахисе, горохе и других продуктах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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