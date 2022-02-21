Как есть сладкое без серьёзного вреда для здоровья

В основном претензии диетологов к десертам сводятся к тому, что они содержат большое количество углеводов и жиров. Однако, по словам диетолога Пигаревой, можно выбрать правильное время для сладкого, чтобы не навредить здоровью.

«На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта. Мы наедимся основным блюдом и не захотим много есть потом», — сказала она.

При этом перед десертом лучше съесть какой-нибудь белковый продукт вместе с большим количеством овощей. Это позволит предотвратить резкое повышение сахара в крови.

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