Как глаза оказываются защищены от инфекций? Всё дело в особых клетках

Для проведения исследования команда учёных использовала многофотонный микроскоп. При помощи него эксперты изучили клетки роговицы у мышей, которые были заражены вирусом простого герпеса. Оказалось, что в глазах животных вырабатывались Т-клетки памяти. Причём даже после того, как вирус был устранён, эти клетки остались в роговице глаз.

Изучены подобным образом были и глаза здоровых людей. В их роговице тоже были найдены иммунные клетки.