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Как глаза оказываются защищены от инфекций? Всё дело в особых клетках

Их совсем недавно обнаружили учёные
Оказывается, роговица глаза производит клетки, которые борются с инфекциями. Это стало известно совсем недавно благодаря исследованию австралийских учёных.
Как глаза оказываются защищены от инфекций? Всё дело в особых клетках

Как показали результаты недавнего исследования, роговица (внешний защитный слой глаза) производит особый вид клеток. Они называются Т-клетками памяти. Их функция состоит в борьбе с различными инфекциями. Результаты этого исследования, проведённого специалистами из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти, были опубликованы в издании Cell Reports.

Как глаза оказываются защищены от инфекций? Всё дело в особых клетках

Для проведения исследования команда учёных использовала многофотонный микроскоп. При помощи него эксперты изучили клетки роговицы у мышей, которые были заражены вирусом простого герпеса. Оказалось, что в глазах животных вырабатывались Т-клетки памяти. Причём даже после того, как вирус был устранён, эти клетки остались в роговице глаз.

Изучены подобным образом были и глаза здоровых людей. В их роговице тоже были найдены иммунные клетки.

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