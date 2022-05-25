Как глаза оказываются защищены от инфекций? Всё дело в особых клетках

Как глаза оказываются защищены от инфекций? Всё дело в особых клеткахИх совсем недавно обнаружили учёные
Как показали результаты недавнего исследования, роговица (внешний защитный слой глаза) производит особый вид клеток. Они называются Т-клетками памяти. Их функция состоит в борьбе с различными инфекциями. Результаты этого исследования, проведённого специалистами из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти, были опубликованы в издании Cell Reports.
Для проведения исследования команда учёных использовала многофотонный микроскоп. При помощи него эксперты изучили клетки роговицы у мышей, которые были заражены вирусом простого герпеса. Оказалось, что в глазах животных вырабатывались Т-клетки памяти. Причём даже после того, как вирус был устранён, эти клетки остались в роговице глаз.
Изучены подобным образом были и глаза здоровых людей. В их роговице тоже были найдены иммунные клетки.