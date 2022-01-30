Как голодание в течение дня может помочь похудеть

Сейчас периодическое голодание - довольно популярный метод похудения. Один из самых распространённых его вариантов считается «Диета 5:2», при которой человек ограничивает дважды в неделю себя в еде. Есть и другая разновидность такого голодания - «ограниченный по времени приём пищи». Подобный способ предполагает, что худеющий регулярно ест только шесть, восемь либо десять часов в день: такие диеты называются «18:6», «16:8», «14:10».

Например, вариант 18:6 означает, что человек сначала ест в течение шести часов (с 10 до 16), а затем на 18 часов отказывается от любых продуктов. Профессор эндокринологии и специалист по диабету в Каролинском институте Черстин Брисмар отмечает, что проще всего люди переносят такую диету, когда они едят в течение 10 часов.