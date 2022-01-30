Как голодание в течение дня может помочь похудеть

Как голодание в течение дня может помочь похудетьРассказывает шведское издание Dagens Nyheter
Сейчас периодическое голодание - довольно популярный метод похудения. Один из самых распространённых его вариантов считается «Диета 5:2», при которой человек ограничивает дважды в неделю себя в еде. Есть и другая разновидность такого голодания - «ограниченный по времени приём пищи». Подобный способ предполагает, что худеющий регулярно ест только шесть, восемь либо десять часов в день: такие диеты называются «18:6», «16:8», «14:10».
Например, вариант 18:6 означает, что человек сначала ест в течение шести часов (с 10 до 16), а затем на 18 часов отказывается от любых продуктов. Профессор эндокринологии и специалист по диабету в Каролинском институте Черстин Брисмар отмечает, что проще всего люди переносят такую диету, когда они едят в течение 10 часов.
15 научных исследований, посвящённые этому методу, показали, что за 12-16 недель участники избавились от 2-4 процентов массы тела. Это значит, что человек, который весил 90 килограммов, смог избавиться от 1,8-3,6 килограммов. Результаты при этом были практически аналогичными при выборе «окна питания» в шесть, восемь или десять часов.
Полезной оказывается такая диета и в том случае, если человек не собирается худеть. Это доказывают данные американского и итальянского исследования. В ходе первого выяснилось, что соблюдение режима питания «18:6» в течение пяти недель позволяет мужчинам с избыточным весом повысить восприимчивость к инсулину, снизить давление и окислительный стресс. Второе исследование показало, что у натренированных мужчин при соблюдении диеты «16:8» спустя два месяца снизился уровень глюкозы в крови натощак, повысилась восприимчивость к инсулину.
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