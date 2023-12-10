Как иммунные клетки распознают своих врагов

Ученые из Вюрцбургского университета и других университетов поняли их силу: эти клетки идентифицируют захватчиков, обнаруживая изменения в клеточном метаболизме, что является переломным моментом в борьбе с патогенами и опухолями.

Секрет кроется в фосфоантигенах, побочных продуктах метаболизма, которые распознают Т-клетки Vγ9Vδ2. Профессор Томас Херрманн и доктор Мохиндар Карунакаран из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге выяснили, что фосфоантигены связываются с молекулами BTN3A1 внутри клеток, образуя комплексы. Эти комплексы посылают сигналы убийства Т-клеткам Vγ9Vδ2, активируя их режим защитника.

Понимание этого процесса может привести к революционным методам лечения: потенциальные препараты будут усиливать эти взаимодействия, превращая Т-клетки Vγ9Vδ2 в неудержимую силу в борьбе с болезнями.

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