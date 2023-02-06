Как iPhone может помочь вам уснуть

В белом шуме спектральные составляющие равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Есть мнение, что он помогает заснуть, поскольку сглаживает разницу между окружающим шумом и любыми помехами, которые могут стимулировать ваш мозг, такими как движение транспорта или лай собаки.

Чтобы включить белый шум, нужно перейти в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Аудиовизуализация» > «Фоновые звуки». Там можно выбрать разные звуки.