Фитнес и здоровье
13:46, 06 февраля 2023
1 мин.

Как iPhone может помочь вам уснуть

Можно опробовать одну функцию

С версии iOS 15 в iPhone есть функция воспроизведения белого шума. Эксперты говорят, что это может помочь вам уснуть.

Как iPhone может помочь вам уснуть

Фото: unsplash

В белом шуме спектральные составляющие равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Есть мнение, что он помогает заснуть, поскольку сглаживает разницу между окружающим шумом и любыми помехами, которые могут стимулировать ваш мозг, такими как движение транспорта или лай собаки.

Чтобы включить белый шум, нужно перейти в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Аудиовизуализация» > «Фоновые звуки». Там можно выбрать разные звуки.

Источник:DailyMail
Теги:
#iPhone
,
#сон
Новости партнеров
Новости партнеров