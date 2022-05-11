Как избавиться от головной боли без таблеток

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Как избавиться от головной боли без таблетокМожно и обычным массажем
Головная боль может прийти неожиданно, и в такие моменты рядом может не быть нужных лекарств. К счастью, врач-невропатолог Игорь Орлов рассказал о способах избавления от головной боли без таблеток.
Для начала он объяснил, что одной из самых частых причин головной боли является ухудшение кровоснабжения мозга. Поэтому он обратил внимание на закапывание специальных масел в ушную раковину, что должно улучшить циркуляцию крови. Орлов привел в пример камфорное масло. По его словам, можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить турунду.
Если вы совсем ничего не имеете под рукой, то другим способом является массаж ушей, который вполне сможет снять головную боль. “Закройте ладонью полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения”, — объяснил специалист.
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