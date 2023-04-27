Как избавиться от головной боли, которая возникла из-за стресса

Как избавиться от головной боли, которая возникла из-за стрессаТакая боль может быть очень изнурительной
Известно, что стресс действительно может вызвать головную боль. И наверняка вы уже сталкивались с подобной ситуацией.
Головные боли напряжения (то есть такие, которые вызваны стрессом) могут возникать в течение менее 15 дней в месяц. Такие боли называют эпизодическими. А вот если подобные головные боли у вас возникают более 15 дней в месяц в течение более трёх месяцев подряд, то они уже считаются хроническими.
Стресс запускает в организме человека реакцию «бей или беги». Это приводит к физическим изменениям, которые могут вызвать головные боли. К примеру, к напряжению мышц шеи, плеч, волосистой части головы, лица и челюсти, скрежетанию зубами, проблемам со сном, пропуску приёма пищи, из-за чего нарушается баланс уровня сахара в крови.
Кроме того, к головным болям из-за стресса могут привести такие факторы, как депрессия, беспокойство, длительное напряжение глаз, сидение с плохой осанкой.
Головные боли из-за стресса чаще встречаются у взрослых, у женщин, а также у подростков старшего возраста. По словам специалистов клиники Майо, люди с повышенной чувствительностью к боли тоже могут чаще сталкиваться со стрессовыми головными болями.
Чтобы избавиться от головной боли, вызванной стрессом, нужно первым делом определить её причину. Поэтому хорошо вести дневник, куда нужно записывать, что у вас вызывает головную боль.
Согласно Harvard Health, типичные методы лечения стрессовых головных болей (головных болей напряжения) включают безрецептурные обезболивающие, снятие мышечного напряжения в области шеи и плеч с помощью массажа, тепла или льда, техники релаксации, техники глубокого дыхания. Из других способов избавления от таких болей выделяют иглоукалывание, упражнения под наблюдением, методы ручной мобилизации суставов, психологическая терапия для снижения стресса.
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