Как избавиться от головной боли, которая возникла из-за стресса

Головные боли напряжения (то есть такие, которые вызваны стрессом) могут возникать в течение менее 15 дней в месяц. Такие боли называют эпизодическими. А вот если подобные головные боли у вас возникают более 15 дней в месяц в течение более трёх месяцев подряд, то они уже считаются хроническими.

Стресс запускает в организме человека реакцию «бей или беги». Это приводит к физическим изменениям, которые могут вызвать головные боли. К примеру, к напряжению мышц шеи, плеч, волосистой части головы, лица и челюсти, скрежетанию зубами, проблемам со сном, пропуску приёма пищи, из-за чего нарушается баланс уровня сахара в крови.

Кроме того, к головным болям из-за стресса могут привести такие факторы, как депрессия, беспокойство, длительное напряжение глаз, сидение с плохой осанкой.