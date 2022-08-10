Как избавиться от нездоровых привычек и почему сила воли здесь ни при чём

Учёные опросили более 100 человек - любителей кофе, чтобы узнать, осознают ли они, какую роль в их жизни играет привычка. Участники исследования говорили, что они пьют кофе из-за усталости. Однако после анализа всех результатов выяснилось, что люди переоценивают влияние усталости и недооценивают влияние привычки. То есть они объясняют свои действия чаще не привычкой, а усталостью или какими-то другими обстоятельствами.

Кроме того, от привычек, в том числе вредных, сложно избавиться. Причина этого заключается в том, что на самом деле человек не может их полностью контролировать. Конечно, он может отказаться от чашки кофе благодаря силе воли, но постоянно так делать очень тяжело (как раз-таки из-за привычки).

Есть у привычки как явления и положительные стороны. Например, она помогает удерживать поведение человека в определённых рамках. Одно исследование показало, что в дни, когда люди с плохо сформированными и с хорошо сформированными привычками к спортивным тренировкам собирались заниматься, количество физической активности у них было примерно одинаковым. А вот в дни, когда у них было не так много мотивации, люди с сильными привычками были активнее.