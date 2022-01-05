Как избавиться от сонного паралича: рекомендации сомнолога

Как избавиться от сонного паралича: рекомендации сомнологаСпециалист также рассказал, как избежать возникновения этого недуга
По словам автора статьи, сонный паралич обычно возникает, когда человек засыпает или просыпается. Последнее встречается чаще. То есть человеку кажется, что он уже пробудился, а его тело ещё спит. В результате активны остаются лишь диафрагма (отвечает за процесс дыхания) и глазные мышцы. Длиться паралич способен от нескольких секунд до нескольких минут.
Некоторые люди даже сталкиваются во время сонного паралича со слуховыми или зрительными галлюцинациями. Им могут мерещиться голоса, они могут также видеть, как по комнате передвигаются какие-то фигуры.
Как же избавиться от такого состояния? Зачастую сонный паралич возникает при проблемах со сном. К примеру, при нарушениях режима сна, недосыпе. Поэтому эксперт рекомендует пересмотреть время отхода ко сну, следить за тем, чтобы ложиться спать в спокойном состоянии, а также с осторожностью употреблять кофе и алкоголь.
Также может помочь составление списков дел. Именно двух: которые уже завершены за день и которые ещё предстоит закончить.
Возможно, паралич вызван и какими-то изменениями в жизни. Например, переездом в другую страну, возникновением сильного стресса, началом приёма нового лекарства.
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