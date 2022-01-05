Как избавиться от сонного паралича: рекомендации сомнолога

Как же избавиться от такого состояния? Зачастую сонный паралич возникает при проблемах со сном. К примеру, при нарушениях режима сна, недосыпе. Поэтому эксперт рекомендует пересмотреть время отхода ко сну, следить за тем, чтобы ложиться спать в спокойном состоянии, а также с осторожностью употреблять кофе и алкоголь.

Также может помочь составление списков дел. Именно двух: которые уже завершены за день и которые ещё предстоит закончить.

Возможно, паралич вызван и какими-то изменениями в жизни. Например, переездом в другую страну, возникновением сильного стресса, началом приёма нового лекарства.

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