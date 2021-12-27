Как избежать конфликтов в отношениях во время новогодних праздников: три совета психолога

Согласно результатам научных исследований, в отношениях с партнёром стресс может негативно воздействовать на иммунную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, у людей в конфликтных ситуациях замечено более медленное заживление ран, более высокое давление, значительные изменения пульса, а также более сильные воспалительные процессы.

И это не всё: например, у мужчин среднего и старшего возраста, если их жёны говорили им об испытываемом стрессе, наблюдалось иногда повышенное давление. А если человек ощущал себя непонятым или покинутым своим партнёром, то в результате он имел более низкий уровень благополучия, а через 10 лет уровень смертности у таких испытуемых был выше.