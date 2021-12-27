Как избежать конфликтов в отношениях во время новогодних праздников: три совета психолога

Как избежать конфликтов в отношениях во время новогодних праздников: три совета психологаОни обозначены в статье The Conversation
Согласно результатам научных исследований, в отношениях с партнёром стресс может негативно воздействовать на иммунную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, у людей в конфликтных ситуациях замечено более медленное заживление ран, более высокое давление, значительные изменения пульса, а также более сильные воспалительные процессы.
И это не всё: например, у мужчин среднего и старшего возраста, если их жёны говорили им об испытываемом стрессе, наблюдалось иногда повышенное давление. А если человек ощущал себя непонятым или покинутым своим партнёром, то в результате он имел более низкий уровень благополучия, а через 10 лет уровень смертности у таких испытуемых был выше.
Итак, как же снизить влияние на отношения конфликтов и стресса во время праздников?
- Поговорите с партнёром. Скажите человеку, что вы понимаете, что он ощущает. Также важно делиться собственными чувствами, а если вашему партнёру нужно выговориться, то необходимо при этом не перебивать.
- Проявите свою любовь. Можно обнять, взять за руку. Это поможет вам вдвоём почувствовать себя счастливее.
- Вспомните, что вы - вместе. Другими словами, вместе с партнёром обговаривайте все вопросы, принимайте решения и т.п. Можно также выполнить за человека какие-то дела, если тот находится в состоянии стресса.
Конечно, бывает и так, что описанных выше действий недостаточно. Тогда может помочь терапия, направленная на помощь парам. Она позволит партнёрам научиться общаться и эффективно разрешать конфликты.
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