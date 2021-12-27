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Как избежать конфликтов в отношениях во время новогодних праздников: три совета психолога

Они обозначены в статье The Conversation
В предновогодней суете избежать стресса практически невозможно. Это, однако, может повлиять на отношения пар. О том, как не допустить конфликтов, - в материале.
Как избежать конфликтов в отношениях во время новогодних праздников: три совета психолога

Согласно результатам научных исследований, в отношениях с партнёром стресс может негативно воздействовать на иммунную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, у людей в конфликтных ситуациях замечено более медленное заживление ран, более высокое давление, значительные изменения пульса, а также более сильные воспалительные процессы.

И это не всё: например, у мужчин среднего и старшего возраста, если их жёны говорили им об испытываемом стрессе, наблюдалось иногда повышенное давление. А если человек ощущал себя непонятым или покинутым своим партнёром, то в результате он имел более низкий уровень благополучия, а через 10 лет уровень смертности у таких испытуемых был выше.

Как избежать конфликтов в отношениях во время новогодних праздников: три совета психолога

Итак, как же снизить влияние на отношения конфликтов и стресса во время праздников?

  1. Поговорите с партнёром. Скажите человеку, что вы понимаете, что он ощущает. Также важно делиться собственными чувствами, а если вашему партнёру нужно выговориться, то необходимо при этом не перебивать.
  1. Проявите свою любовь. Можно обнять, взять за руку. Это поможет вам вдвоём почувствовать себя счастливее.
  1. Вспомните, что вы - вместе. Другими словами, вместе с партнёром обговаривайте все вопросы, принимайте решения и т.п. Можно также выполнить за человека какие-то дела, если тот находится в состоянии стресса.

Конечно, бывает и так, что описанных выше действий недостаточно. Тогда может помочь терапия, направленная на помощь парам. Она позволит партнёрам научиться общаться и эффективно разрешать конфликты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: The Conversation
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