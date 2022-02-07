Как избежать «офисных» болезней. Советы врача

По словам врача, в первую очередь офисным работникам грозят заболевания опорно-двигательного аппарата. «Когда человек очень много времени проводит в сидячем положении, страдает, как правило, шейный отдел позвоночника. Возникают боли в правой, а у левшей — в левой руке, а также боли в спине», — отметила Родченкова.

Помимо этого, по словам специалиста, к «офисным» заболеваниям можно отнести варикозную болезнь, гипертонию и геморрой. Из-за нездорового питания на работе можно приобрести ожирение. От постоянной работы за компьютером может пострадать зрение.

Чтобы это избежать, нужно соблюдать простые правила. «Для глаз надо периодически использовать упражнения. Необходимо следить за рационом питания, избегать популярных "забегаловок". Чтобы не было варикоза и геморроя, надо взять за правило делать перерывы каждые полчаса. Это может быть небольшая гимнастика, короткая прогулка. Можно подниматься на этажи не на лифте, а по лестнице. Лучше избегать сверхурочной работы», — сказала Галина Родченкова.

Напомним, при недомогании не следует заниматься самодиагностикой, следует обратиться к врачу.