Как избежать сердечного приступа

Ландмессер выделил четыре ключевых фактора, позволяющих избежать сердечного приступа. По его словам, необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и уровнем сахара в крови. Кроме того, он подчеркнул важность ознакомления с историей болезни своей семьи. При этом чем раньше вы примете профилактические меры, тем лучше.

Доктор Ландмессер пояснил, что люди с хроническими воспалительными заболеваниями особенно подвержены риску сердечных приступов. Такие пациенты должны быть особенно бдительны и следить за вышеупомянутыми показателями.

Для выявления факторов риска Ландмессер рекомендовал регулярно проходить комплексное обследование лицам старше 40 лет.

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