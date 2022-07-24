Фитнес и здоровье
Сегодня в 22:06
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Как избежать сердечного приступа

Способы довольно простые
Кардиолог рассказал, что соблюдение здоровых привычек может помочь большинству из нас снизить риск сердечного приступа.
Как избежать сердечного приступа

Во-первых, специалист советует начать отслеживать своё кровяное давление, холестерин и уровень сахара в крови. Знания этих показателей дадут вам представление о состоянии своего сердца.

Во-вторых, следует отказаться от дурных привычек, если они у вас есть. Нужно бросить курить, установить режим сна и стараться высыпаться. Следует ограничить стресс в жизни и поддерживать здоровый вес. А в этом помогут сбалансированная диета и физическая активность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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