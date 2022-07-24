Как избежать сердечного приступа

Во-первых, специалист советует начать отслеживать своё кровяное давление, холестерин и уровень сахара в крови. Знания этих показателей дадут вам представление о состоянии своего сердца.

Во-вторых, следует отказаться от дурных привычек, если они у вас есть. Нужно бросить курить, установить режим сна и стараться высыпаться. Следует ограничить стресс в жизни и поддерживать здоровый вес. А в этом помогут сбалансированная диета и физическая активность.

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