Как избежать травм зимой: рекомендации врача

Часто травмы люди зимой получают при занятиях различными видами спорта. Кроме того, особую опасность представляет обморожение и переохлаждение.

Всегда нужно помнить о том, что на дороге могут оказаться скользкие или обледенелые поверхности. Будьте особенно внимательны, когда проходите около водосточных труб, парковочных пандусов, лестниц, травы.

Нужно передвигаться как пингвин. То есть медленно, делая небольшие шаркающие шаги. Центр тяжести у вас должен находиться над ногами, а баланс можно поддерживать при помощи рук.