Как избежать травм зимой: рекомендации врача

Как избежать травм зимой: рекомендации врачаВажно знать о том, как правильно ходить в это время года
Физиотерапевт из Медицинской школы Миннесотского университета в Миннеаполисе доктор Махмуд Гариб объяснил, что в зимнее время при падении можно получить самые разные травмы. В том числе переломы костей, растяжения, сотрясение мозга. И есть способы предотвратить всё это.
Фото: Summit Health
Часто травмы люди зимой получают при занятиях различными видами спорта. Кроме того, особую опасность представляет обморожение и переохлаждение.
Всегда нужно помнить о том, что на дороге могут оказаться скользкие или обледенелые поверхности. Будьте особенно внимательны, когда проходите около водосточных труб, парковочных пандусов, лестниц, травы.
Нужно передвигаться как пингвин. То есть медленно, делая небольшие шаркающие шаги. Центр тяжести у вас должен находиться над ногами, а баланс можно поддерживать при помощи рук.
Также обязательно оденьтесь по погоде и наденьте подходящую обувь, которая не скользит.
Если вы собираетесь расчищать дорогу, то берите лопату из лёгкого и прочного металла либо из пластика. Так вы снизите нагрузку на спину.
На санях, лыжах, сноуборде необходимо кататься только в специально отведённых для этого местах. Носите при этом специальное снаряжение, в том числе каски с системой защиты от многонаправленных ударов. Катитесь всегда ногами вперёд.
Если вы получили серьёзную травму позвоночника или головы, то обязательно обратитесь к врачу.
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