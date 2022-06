Как излишняя самоуверенность вредит вашему здоровью

Объясняют исследователи

Пожилые, которые уверены, что с ними всё в порядке, реже остальных обращаются за медицинской помощью. Из-за этого они рискуют не заметить у себя признаки серьёзных заболеваний. Об этом говорится в научной работе, опубликованной в The Journal of the Economics of Aging.