Как излишняя самоуверенность вредит вашему здоровью

Как излишняя самоуверенность вредит вашему здоровьюОбъясняют исследователи
Соней Спитцер из Института демографии Венского университета и Моджахед Шейх из школы Херти в Берлине проанализировали данные о более 80 тысячах людей из Европы. Возраст участников составлял 50 лет и больше. Оказалось, что испытуемые, которые считали, что у них больше проблем со здоровьем, чем на самом деле, чаще посещали врачей. Напротив, те, кто был уверен, что здоров, редко обращались за помощью и могли пропустить симптомы различных болезней.
Так, люди, которые излишне уверены в своём здоровье, ходят по врачам на 17 процентов реже, чем те, кто адекватно оценивает состояние своего организма. А это играет важную роль для раннего выявления самых разных заболеваний.
В то же время специалисты обнаружили, что те, кто считает, что здоровье у них хуже, чем есть на самом деле, посещают врача на 21 процент чаще.
В целом же из всех опрошенных правильно оценили состояние своего здоровья 79 процентов участников, переоценили - 11 процентов, недооценили - 10 процентов.
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