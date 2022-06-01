Как излишняя самоуверенность вредит вашему здоровью

Так, люди, которые излишне уверены в своём здоровье, ходят по врачам на 17 процентов реже, чем те, кто адекватно оценивает состояние своего организма. А это играет важную роль для раннего выявления самых разных заболеваний.

В то же время специалисты обнаружили, что те, кто считает, что здоровье у них хуже, чем есть на самом деле, посещают врача на 21 процент чаще.

В целом же из всех опрошенных правильно оценили состояние своего здоровья 79 процентов участников, переоценили - 11 процентов, недооценили - 10 процентов.

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