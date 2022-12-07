Как изменение климата повлияет на людей с аллергией

Как изменение климата повлияет на людей с аллергиейПравда, результаты исследования касаются только жителей США
Учёные из Института наук об окружающей среде и гигиене труда Рутгерса смогли смоделировать, как изменение климата будет влиять ра распространение двух аллергенов на территории Соединённых Штатов. Это пыльца дуба и амброзии.
Фото: Everyday Health
При помощи построения компьютерных моделей команда специалистов под руководством Паноса Георгопулоса из Школы общественного здравоохранения Рутгерса выяснила, к каким последствиям для людей с аллергией, проживающих в США, приведёт изменение климата. Оказалось, что к 2050 году из-за глобального потепления увеличится количество переносимой по воздуху пыльцы. При этом её много будет в некоторых областях, в которых она исторически встречается редко.
Результаты исследования также показали, что даже при умеренном потеплении сезон пыльцы начнётся раньше. Кроме того, на всей территории США он длиться будет дольше и средняя концентрация пыльцы в большинстве штатов страны увеличится.
Так, средние показатели концентрации пыльцы дуба могут увеличиться более чем на 40 % на юго-западе и северо-востоке. Что касается амброзии, то концентрация её пыльцы может возрасти в этих же районах более чем на 20 %.