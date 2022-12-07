Как изменение климата повлияет на людей с аллергией

Результаты исследования также показали, что даже при умеренном потеплении сезон пыльцы начнётся раньше. Кроме того, на всей территории США он длиться будет дольше и средняя концентрация пыльцы в большинстве штатов страны увеличится.

Так, средние показатели концентрации пыльцы дуба могут увеличиться более чем на 40 % на юго-западе и северо-востоке. Что касается амброзии, то концентрация её пыльцы может возрасти в этих же районах более чем на 20 %.