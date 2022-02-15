Как измерить артериальное давление без специального прибора

Специалист утверждает, что есть несколько способов. Во-первых, можно ориентироваться на симптомы. При повышенном давлении могут наблюдаться головные боли чаще в затылочной области, головокружение, мелькание мушек перед глазами, тахикардия (учащённый пульс), неритмичный пульс, тревожное состояние, тошнота, даже рвота при гипертоническом кризе, покраснение кожи лица. Если давление снижается, могут быть слабость, сонливость, снижение работоспособности, частое зевание, брадикардия.

Во-вторых, как говорит Османов, определить уровень артериального давления можно по пульсу. Если частота сердечных сокращений 90 ударов и выше, то, скорее всего, давление повышено. В норме ЧСС должна составлять 60-80 ударов в минуту.

Кроме того, существуют специальные приложения для смартфонов для измерения уровня артериального давления. Но тут могут быть погрешности.

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