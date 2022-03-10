Как изучение рака у животных помогает в создании способов лечения онкологических заболеваний у людей

Изучение болезней у кошек и собак позволяет сократить время получения данных об этих заболеваниях на десятилетия. К примеру, для сбора такой информации о домашних животных нужно потратить 10-15 лет, а о людях - 60-100 лет.

Вызывают рак у собак и кошек те же факторы, что и у человека. Также учёные давно обнаружили сходство мутаций и биологических изменений у человека и у собак с меланомой. лимфомой, раком лёгких. Многие специалисты уверены, что данные о состоянии собак позволят разработать эффективные способы лечения людей.

Кроме того, табачный дым может вызывать рак как у кошек, собак, так и у человека. Изучение методов снижения воздействия дыма на животных позволит разработать подобные стратегии для людей.

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