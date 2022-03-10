Как изучение рака у животных помогает в создании способов лечения онкологических заболеваний у людей

Как изучение рака у животных помогает в создании способов лечения онкологических заболеваний у людейОбъясняет специалист в области онкологии
По словам Родни Ли Пейдж, профессора онкологии из Университета штата Колорадо (США), благодаря изучению рака у кошек и собак можно приблизиться к разработке эффективных методов лечения онкологических болезней у человека. Причин того, что для исследования берутся именно собаки и кошки, множество.
Одна из них заключается в том, что ДНК собак и домашних кошек примерно 85 процентов совпадает с человеческой ДНК. Также они подвержены примерно тем же болезням, что и люди.
Изучение болезней у кошек и собак позволяет сократить время получения данных об этих заболеваниях на десятилетия. К примеру, для сбора такой информации о домашних животных нужно потратить 10-15 лет, а о людях - 60-100 лет.
Вызывают рак у собак и кошек те же факторы, что и у человека. Также учёные давно обнаружили сходство мутаций и биологических изменений у человека и у собак с меланомой. лимфомой, раком лёгких. Многие специалисты уверены, что данные о состоянии собак позволят разработать эффективные способы лечения людей.
Кроме того, табачный дым может вызывать рак как у кошек, собак, так и у человека. Изучение методов снижения воздействия дыма на животных позволит разработать подобные стратегии для людей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.