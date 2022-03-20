Как хранить фрукты и овощи, чтобы они дольше оставались свежими

Как хранить фрукты и овощи, чтобы они дольше оставались свежимиОбъяснили на портале «Научная Россия»
В процессе созревания фрукты и овощи производят этилен. Этот гормон выделяется в окружающую среду. Он имеет газообразную форму, а также отличается сладковатым запахом. Поэтому зрелые фрукты настолько аппетитно пахнут.
Каждое растение реагирует на этилен по-своему. К примеру, яблоки будут быстрее созревать (и этилен будет производиться быстрее), если их сорвать. Что интересно, они могут заставить и другие фрукты, которые находятся рядом с ними, созревать быстрее. Точно так же активно выделяют этилен такие овощи и фрукты, как картофель, бананы, груши, абрикосы. У бананов при этом чувствительность к этому веществу очень слабая, за счёт чего их можно перевозить на дальние расстояния.
Как же правильно располагать на столе фрукты и овощи? Для того чтобы соседние продукты не стали созревать быстрее, нужно некоторые из них хранить отдельно. Например, это манго, сливы, персики, абрикосы, киви, яблоки, груши, бананы. Далее - нельзя вместе с указанными выше фруктами хранить морковь, спаржу, брокколи, картофель, салат, зелёную фасоль.
Картошку нельзя класть рядом с репчатым луком, а вот черника и вишня невосприимчивы к этилену, поэтому их можно хранить где угодно.
Арбуз и яблоко после покупки нужно положить в холодильник, но на разные полки. На одной полке могут поместиться авокадо и киви, сливы и помидоры, однако доставать их из холодильника нужно только перед тем, как съесть. Груши и персики в то же время лучше хранить при комнатной температуре.
Вкус помидоров ухудшится, если рядом будет сельдерей, капуста. То же самое касается вкуса лука, если лежит овощ рядом с перцем, а также вкуса моркови, если она рядом с перцем и томатами.
Если вы хотите, чтобы перец или огурец остались зелёными, то рядом не должно яблок, помидоров и других продуктов, которые выделяют этилен.