Как хранить фрукты и овощи, чтобы они дольше оставались свежими

В процессе созревания фрукты и овощи производят этилен. Этот гормон выделяется в окружающую среду. Он имеет газообразную форму, а также отличается сладковатым запахом. Поэтому зрелые фрукты настолько аппетитно пахнут.

Каждое растение реагирует на этилен по-своему. К примеру, яблоки будут быстрее созревать (и этилен будет производиться быстрее), если их сорвать. Что интересно, они могут заставить и другие фрукты, которые находятся рядом с ними, созревать быстрее. Точно так же активно выделяют этилен такие овощи и фрукты, как картофель, бананы, груши, абрикосы. У бананов при этом чувствительность к этому веществу очень слабая, за счёт чего их можно перевозить на дальние расстояния.

Как же правильно располагать на столе фрукты и овощи? Для того чтобы соседние продукты не стали созревать быстрее, нужно некоторые из них хранить отдельно. Например, это манго, сливы, персики, абрикосы, киви, яблоки, груши, бананы. Далее - нельзя вместе с указанными выше фруктами хранить морковь, спаржу, брокколи, картофель, салат, зелёную фасоль.