Как хранить яблоки, чтобы в них сохранились все витамины

Организация места хранения яблок. Наиболее комфортной для фруктов температурой станет +3...+5 градусов по Цельсию. Само помещение при этом должно быть прохладным и тёмным. Например, для этого может использоваться погреб. В целом яблоки нужно хранить на стеллажах, в картонных коробках или в деревянных ящиках. При этом все яблоки должны быть одного сорта. Важно при этом класть фрукты в немытом виде.