Фитнес и здоровье
15:35, 28 февраля 2023
1 мин.

Как кофе поможет вам похудеть

Для этого вам нужно его пить ежедневно

Утренний кофе для многих - это особый ритуал. Кроме того, по словам эксперта Лауры Бурак, этот напиток помогает сбросить лишние килограммы.

Как кофе поможет вам похудеть

Фото: CNN

Добавление кофе в ежедневный рацион действительно помогает снизить вес. Тем не менее он не должен заменять закуски или основные приёмы пищи.

Вот в чём преимущества кофе для худеющих.

  1. Кофе может помочь чувствовать себя сытым. Это даст возможность избежать переедания либо вредных перекусов.
Как кофе поможет вам похудеть

Shutterstock

  1. Кофе даст заряд энергии и запустит метаболизм. В состав кофе входит кофеин, повышающий количество энергии и ускоряющий обмен веществ.

  2. Чёрный кофе - это очень низкокалорийный напиток. Одна чашка этого напитка содержит менее пяти килокалорий. Но только если вы не добавляете в него сахар.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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