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Как кофе влияет на ваш мочевой пузырь

Учёные выяснили
Замечали странную реакцию мочевого пузыря на кофе? Это совершенно нормально. Чем обусловлен данный механизм, объясняет издание Eat this, not that.
Как кофе влияет на ваш мочевой пузырь

Известно, что кофеин увеличивает активность мочевого пузыря. Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Urology Annals, употребление всего 4,5 грамма кофеина может увеличить частоту мочеиспускания. В исследовании приняли участие участники в возрасте от 18 до 40 лет, которые сообщили о симптомах синдрома гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). Пациенты также сообщили, что употребляли кофе на регулярной основе, не более трёх чашек в неделю.

В другом исследовании, опубликованном в International Urogynecology Journal, говорится, что существует связь между употреблением более 204 миллиграммов кофеина в день и недержанием мочи.

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