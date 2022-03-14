Как кофеин влияет на ваш организм

Как кофеин влияет на ваш организмОбъяснили на «Хабре»
С кофеином, отмечает автор, каждый из нас сталкивается постоянно. Есть данный компонент в кофе, чае, шоколаде, энергетиках и т.д. Это вещество помогает взбодриться, но также воздействует и на многие системы организма. Поэтому нужно уметь выбирать верную дозировку.
Кофеин непосредственно влияет на сердце, мозг и лёгкие человека. После того как он поступает в организм, мы ощущаем бодрость, становимся более собранными, бодрыми, быстрыми, у нас ускоряется пульс, повышается давление, углубляется и учащается дыхание. Кроме того, благодаря кофеину стимулируется секреция желудочных желез. Ещё один эффект вещества - мочегонный.
Ещё кофеин прямо воздействует на некоторые гормоны и нейромедиаторы. Среди них - аденозин, адреналин, кортизол, тестостерон.
Кофеин способен блокировать действие аденозина, то есть нейромедиатора, который начинает работать при утомлении. Другими словами, из-за кофеина человек просто перестаёт чувствовать усталость.
Вызывает кофеин также повышение уровня адреналина, гормона стресса. Именно за счёт этого человек после кофе начинает быстрее соображать и действовать. Также адреналин способствует активизации работы ещё одного гормона - кортизола. Последний воздействует на организм примерно так же, как адреналин. При этом самый высокий уровень кортизола при приёме кофеина будет у человека, если он добавит ещё к этому физическую нагрузку.
Ещё один гормон, с которым связан кофеин, - это тестостерон. Он оказывает влияние на настроение, половое влечение человека, распределение жира и мышечной массы в организме, способен уменьшать утомляемость и повышать мотивацию к выполнению каких-либо действий. Наиболее значительный эффект (повышение уровня тестостерона) при приёме кофеина будет, если пить его перед занятиями спортом.
Согласно Регистру лекарственных средств России, оптимальная доза кофеина для одного взрослого человека - 300 мг. Это четыре чашки объёмом 150 мл натурального кофе. Противопоказан приём этого вещества при сердечно-сосудистых заболеваниях, глаукоме, нарушениях сна, повышенной возбудимости и старческом возрасте.
Вообще кофеин действует в течение 3-6 часов после приёма. Также длительность его воздействия зависит от индивидуальных особенностей организма.
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