Как кофеин влияет на ваш организм

С кофеином, отмечает автор, каждый из нас сталкивается постоянно. Есть данный компонент в кофе, чае, шоколаде, энергетиках и т.д. Это вещество помогает взбодриться, но также воздействует и на многие системы организма. Поэтому нужно уметь выбирать верную дозировку.

Кофеин непосредственно влияет на сердце, мозг и лёгкие человека. После того как он поступает в организм, мы ощущаем бодрость, становимся более собранными, бодрыми, быстрыми, у нас ускоряется пульс, повышается давление, углубляется и учащается дыхание. Кроме того, благодаря кофеину стимулируется секреция желудочных желез. Ещё один эффект вещества - мочегонный.

Ещё кофеин прямо воздействует на некоторые гормоны и нейромедиаторы. Среди них - аденозин, адреналин, кортизол, тестостерон.

Кофеин способен блокировать действие аденозина, то есть нейромедиатора, который начинает работать при утомлении. Другими словами, из-за кофеина человек просто перестаёт чувствовать усталость.