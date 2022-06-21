Как компенсировать ночной недосып

По словам врача, помочь может дневной сон. При этом важно помнить, что просыпаться после дневного сна лучше не позже 15 часов. Также не стоит затягивать с таким отдыхом: 15-20 минут будет достаточно. Максимум можно поспать 30-40 минут. Если отдохнуть слишком много, то можно нарушить ночной сон.

Бузунов также предупредил, что постоянное недосыпание чревато повышением рисков артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, депрессии. Врач отметил, что восемь часов сна в сутки требуются далеко не всем людям. Это индивидуальный показатель. Однако в среднем достаточно спать 7-8 часов в сутки.

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