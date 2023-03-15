Как кошки манипулируют людьми при помощи мурлыканья

Учёные полагают, что мурлыканье кошки исходит из её гортани. Она сжимает ту часть гортани, которая касается голосовых связок. Поэтому при каждом вдохе и выдохе возникают вибрации, которые мы воспринимает как мурлыканье.

Однако сегодня всё ещё нет окончательного объяснения того, почему всё-таки кошки мурлычут. Есть несколько причин, почему это может происходить.

Общение с другими. В ходе исследования, проведённого Университетом Сассекса, выяснилось, что кошка может в зависимости от потребностей менять своё мурлыканье. Существует заметная разница в акустическом качестве мурлыканья, которое кошки издают при выпрашивании еды у хозяев и когда они расслаблены или их гладят.

Интересно при этом, что люди воспринимали мурлыканье, связанное с просьбой о еде, как более резкое и менее приятное по звучанию. Кроме того, такое мурлыканье имеет общие слуховые сигнатуры со звуками, которые издают голодные младенцы, когда они плачут.