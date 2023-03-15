Как кошки манипулируют людьми при помощи мурлыканья

Как кошки манипулируют людьми при помощи мурлыканьяОни могут подобным образом привлекать ваше внимание
Многие владельцы кошек считают, что их питомцы мурлычут только для того, чтобы продемонстрировать удовольствие. Но научные исследования показывают, что у мурлыканья может быть несколько причин.
Фото: Modcat
Учёные полагают, что мурлыканье кошки исходит из её гортани. Она сжимает ту часть гортани, которая касается голосовых связок. Поэтому при каждом вдохе и выдохе возникают вибрации, которые мы воспринимает как мурлыканье.
Однако сегодня всё ещё нет окончательного объяснения того, почему всё-таки кошки мурлычут. Есть несколько причин, почему это может происходить.
- Общение с другими. В ходе исследования, проведённого Университетом Сассекса, выяснилось, что кошка может в зависимости от потребностей менять своё мурлыканье. Существует заметная разница в акустическом качестве мурлыканья, которое кошки издают при выпрашивании еды у хозяев и когда они расслаблены или их гладят.
Интересно при этом, что люди воспринимали мурлыканье, связанное с просьбой о еде, как более резкое и менее приятное по звучанию. Кроме того, такое мурлыканье имеет общие слуховые сигнатуры со звуками, которые издают голодные младенцы, когда они плачут.
BBC Science Focus
- Исцеление от травмы. Учёные предположили, что кошка может также мурлыкать, когда она поранилась или находится в беде. Считается, что при определённых ситуациях кошки могут мурлыкать в попытке успокоиться.
А ещё кошки могут мурлыкать и тогда, когда людей рядом нет. Поэтому необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять функции мурлыканья у кошек.
Есть некоторые свидетельства того, что мурлыканье кошек имеет лечебный эффект. В ходе исследования, опубликованного в Новозеландском ветеринарном журнале, выяснилось, что вибрация кошачьего мурлыканья (20-150 Гц) способствует росту костей и заживлению мягких тканей.