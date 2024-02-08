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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 17:15
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Как курение рядом с питомцем может навредить его здоровью

Вот что показывают исследования
Учёные предупредили об опасности пассивного курения для домашних животных. Хорошо известно, что курение негативно влияет на здоровье людей. От 80 до 90% случаев рака лёгких связаны с воздействием канцерогенных соединений из-за активного или пассивного курения. Но что насчёт домашних животных?

Пассивное курение связано с более высокой вероятностью развития рака молочной железы, колоректального рака, болезней сердца и дыхательных путей. Также доказано, что такое курение влияет на здоровье полости рта детей, их развитие, здоровье в будущем.

Недавно учёные обнаружили, что вдыхание табачного дыма собаками связано с развитием у них рака рака мочевого пузыря. Вообще рак обычно диагностируется именно у собак и является важной причиной их смерти. Научные данные показывают, что ключевой фактор возникновения этой болезни у них — это пассивное курение.

Как курение рядом с питомцем может навредить его здоровью
© The Honest Kitchen

Шотландские терьеры, живущие в домах, где они подвергались воздействию сигаретного дыма, в шесть раз чаще заболевали раком мочевого пузыря, чем те, кто не подвергался такому воздействию регулярно.

Рак носа у собак также связан с пассивным курением. Особенно часто он встречается у собак с длинной мордой, таких как колли. Вместе с тем у пород вроде мопсов выше риск столкнуться с раком лёгких. Тем не менее сигаретный дым и в том, и в другом случае способен привести к раку у животных.

Сигаретный дым может навредить здоровью всех животных, которые находятся в доме. В том числе кошкам, птицам, кроликам, морским свинками, рыбам.

Известно, что кошки, которые подвергаются воздействию табачного дыма, чаще болеют злокачественной лимфомой. Концентрация никотина в шерсти у кошек, которые живут с курильщиками, выше, чем у тех, чьи хозяева не курят. Аналогичные результаты были получены после изучения собак, живущих с теми, кто курит сигареты.

Также кошки рискуют проглотить при вылизывании своей шерсти токсичные вещества.

У птиц особенно чувствительная дыхательная система, и воздействие дыма и загрязнителей воздуха может быть чрезвычайно опасным для них.

Токсичные соединения, содержащиеся в сигаретном дыме, могут растворяться и в воде в аквариумах, создавая угрозу для жизни рыб и земноводных.