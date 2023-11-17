Как легко выработать полезные привычки, связанные с обучением, соцсетями, спортом и экологией

Привычки, связанные со спортом. Если вы сейчас вообще не занимаетесь спортом, то для формирования новой привычки попробуйте правило двух минут. Оно заключается в том, что вам нужно будет выполнять новое действие каждый день в течение всего двух минут. Повторяйте это до тех пор, пока действие не станет привычным. Скажем, вы можете поставить себе цель выполнять в 8 утра каждый день 2-минутные упражнения. Когда вы начнёте это делать не задумываясь, увеличьте продолжительность упражнений до пяти минут, потом 10, 20 и т.д.

Привычки, связанные с экологией. Исследования показали, что уровень переработки офисной бумаги резко возрос, когда мусорные корзины размещались возле стола каждого человека, а не когда была одна мусорка на всех. Также люди реже пользовались лифтом, когда его двери открывались и закрывались медленно.

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