Фитнес и здоровье
09:00, 17 ноября 2023
2 мин.

Как легко выработать полезные привычки, связанные с обучением, соцсетями, спортом и экологией

Учёный-нейробиолог дал несколько советов

Начинать в жизни что-то новое может быть страшно. Но вот благодаря чему вы сможете закрепить новые привычки.

Привычки, связанные с обучением. Один из методов формирования привычек - привязка желаемого нового поведения к уже привычному. Например, если вы хотите каждый день тратить 10 минут на изучение лексики немецкого, то найдите привычку, которая уже есть у вас, и пополняйте словарный запас благодаря ей. Допустим, вы каждый день пьёте чай в 15 часов. Тогда учите немецкий язык в это время вместе с чашкой чая.

Привычки, связанные с социальными сетями. Самый простой способ меньше времени проводить в соцсетях - отключить уведомления на телефоне. Кроме того, вы можете планировать время, в которое будете пользоваться соцсетями, проверять почту, заходить на новостные сайты.

Как легко выработать полезные привычки, связанные с обучением, соцсетями, спортом и экологией
© Eiko Ojala

Привычки, связанные со спортом. Если вы сейчас вообще не занимаетесь спортом, то для формирования новой привычки попробуйте правило двух минут. Оно заключается в том, что вам нужно будет выполнять новое действие каждый день в течение всего двух минут. Повторяйте это до тех пор, пока действие не станет привычным. Скажем, вы можете поставить себе цель выполнять в 8 утра каждый день 2-минутные упражнения. Когда вы начнёте это делать не задумываясь, увеличьте продолжительность упражнений до пяти минут, потом 10, 20 и т.д.

Привычки, связанные с экологией. Исследования показали, что уровень переработки офисной бумаги резко возрос, когда мусорные корзины размещались возле стола каждого человека, а не когда была одна мусорка на всех. Также люди реже пользовались лифтом, когда его двери открывались и закрывались медленно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров