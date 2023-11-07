Как липа поможет вам вылечиться от простуды

Как липа поможет вам вылечиться от простудыДля этого нужно приготовить специальный напиток
Иммунную систему можно укрепить при помощи употребления определённых продуктов. Такими свойствами обладает, например, липа.
Из высушенных цветков и листьев липы получают чай. Его пьют в горячем или холодном виде.
Кроме того, один напиток с липой поможет вам быстрее выздороветь. Первым делом отварите в кастрюле (добавьте перед этим туда 6 стаканов воды) 10 плодов шиповника, 8 плодов кураги, примерно 100 г изюма. После того как выключите плиту, добавьте к напитку палочку корицы, щепотку сушёной липы, три бутона гвоздики, а затем накройте всё крышкой. После остывания вы можете пить то, что получилось.
Употребляйте напиток с липой вечером перед сном. Благодаря ему вы уже скоро заметите уменьшение симптомов простуды. Для особой эффективности лучше готовить и употреблять такой напиток ежедневно.
Известно также, что липа помогает бороться с гриппом и простудой. Она избавляет от кашля, мигрени, бронхита, бессонницы, ревматизма.
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