Как лучше для организма получать витамины: из продуктов или из пищевых добавок

Диетолог из Кливлендской клиники в Огайо Кристин Киркпатрик отметила, что многочисленные исследования показывают, что одним из лучших источников витаминов и минералов является собственно здоровая пища.

Кроме того, за качеством пищевых добавок специалисты не следят так, как за качеством продуктов. Поэтому безопаснее будет всё же съесть жирную рыбу, а не принимать рыбий жир.