Как лучше лечить зубы: за свой счёт или по страховке

Как лучше лечить зубы: за свой счёт или по страховкеОбъясняют на vc.ru
По мнению автора, по ОМС точно не стоит удалять зубы. Это связано с главной задачей медицины в системе ОМС. Она заключается в том, чтобы спасти человека либо от смерти, либо от болезней, из-за которых у него не будет возможности работать и платить налоги. К примеру, бесплатно помощь могут получить люди с орфанными заболеваниями.
В то же время средств на решение менее радикальных проблем у государственной страховой медицины нет. Из-за этого в поликлиниках и больницах недостаёт инструментов, лекарств, персонала.
Например, за установку пломбы перечисляются в клинику 120-150 рублей. За эту сумму невозможно приобрести качественные материалы. По мнению автора, в государственных поликлиниках используются композиты отечественного производства, цена которых - четыре тысячи за один набор. В то же время действительно хорошие композиты стоят 30-40 тысяч рублей. Другими словами, пломбы устанавливаются из-за этого некачественного.
Кроме того, добавляет автор, в государственных клиниках не моделируют пломбу под утраченные ткани, не применяют матричную систему, позволяющую отделить один зуб от другого, не используют стоматологический микроскоп (поскольку стоит он дорого - минимум 800 тысяч рублей) и коффердам (латексный платок, изолирующий зуб во время лечения). Также в государственных поликлиниках врачи обычно от одного пациента сразу же переходят к другому и осматривать подробно кого-то у них нет времени.
Что же касается ДМС, то клиники могут специально делать так, что часть услуг страховка покроет, а часть - нет. Например, устранение острой боли - да, а за протезирование придётся доплачивать. Также по ДМС обычно лечат врачи, у которых мало опыта. К тому же страховая компания таким специалистам всегда будет обеспечивать поток пациентов, поэтому и особой ответственности за результат медики не чувствуют.
Таким образом, система ОМС направлена на то, чтобы человек мог вылечить кариес, избавиться от острой боли и в целом не умер, а система ДМС - на привлечение покупателей. Однако, по мнению автора, наиболее качественным лечение зубов будет за свой счёт в частных клиниках. Это связано с тем, что в данном случае медицинские учреждения дорожат репутацией и действительно следят за качеством оказанных услуг.