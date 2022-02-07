Как лучше лечить зубы: за свой счёт или по страховке

По мнению автора, по ОМС точно не стоит удалять зубы. Это связано с главной задачей медицины в системе ОМС. Она заключается в том, чтобы спасти человека либо от смерти, либо от болезней, из-за которых у него не будет возможности работать и платить налоги. К примеру, бесплатно помощь могут получить люди с орфанными заболеваниями.

В то же время средств на решение менее радикальных проблем у государственной страховой медицины нет. Из-за этого в поликлиниках и больницах недостаёт инструментов, лекарств, персонала.

Например, за установку пломбы перечисляются в клинику 120-150 рублей. За эту сумму невозможно приобрести качественные материалы. По мнению автора, в государственных поликлиниках используются композиты отечественного производства, цена которых - четыре тысячи за один набор. В то же время действительно хорошие композиты стоят 30-40 тысяч рублей. Другими словами, пломбы устанавливаются из-за этого некачественного.

Кроме того, добавляет автор, в государственных клиниках не моделируют пломбу под утраченные ткани, не применяют матричную систему, позволяющую отделить один зуб от другого, не используют стоматологический микроскоп (поскольку стоит он дорого - минимум 800 тысяч рублей) и коффердам (латексный платок, изолирующий зуб во время лечения). Также в государственных поликлиниках врачи обычно от одного пациента сразу же переходят к другому и осматривать подробно кого-то у них нет времени.