Как лучше спится: в одиночестве или с партнёром

Исследование показало, что взрослые, которые спят с партнёром, реже страдают от бессонницы и усталости, а продолжительность их сна больше. Они также сообщают о большей удовлетворённости своей жизнью и отношениями, а также о более низком уровне стресса, депрессии и беспокойства.

А вот спать в кровати со своим ребёнком оказалось вредно. В этом случае взрослые имеют более высокие шансы испытать апноэ во сне и более тяжёлую бессонницу. Учёные не знают, с чем это связано. Они предположили, что сон с ребёнком может быть связан со стрессовой ситуацией, а также дети могут спать более беспокойно — пинать и задевать взрослых.