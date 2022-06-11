Как лучше спится: в одиночестве или с партнёром

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Как лучше спится: в одиночестве или с партнёромОтвет науки
Учёные провели исследование и узнали, какая ситуация всё-таки лучше дня сна: спать в одиночестве или делить кровать с партнёром.
Исследование показало, что взрослые, которые спят с партнёром, реже страдают от бессонницы и усталости, а продолжительность их сна больше. Они также сообщают о большей удовлетворённости своей жизнью и отношениями, а также о более низком уровне стресса, депрессии и беспокойства.
А вот спать в кровати со своим ребёнком оказалось вредно. В этом случае взрослые имеют более высокие шансы испытать апноэ во сне и более тяжёлую бессонницу. Учёные не знают, с чем это связано. Они предположили, что сон с ребёнком может быть связан со стрессовой ситуацией, а также дети могут спать более беспокойно — пинать и задевать взрослых.