Как лёд в жару может навредить вашему здоровью

Главный врач-ортодонт Impress Халед Касем отметил, что резкие изменения температуры могут сильно навредить зубам. В жаркую погоду у вас может возникнуть желание освежиться при помощи чего-то ледяного. Но это определённо плохая идея. Жевание льда, по словам эксперта, на время может принести облегчение, однако иногда это может привести к обращению за неотложной медицинской помощью.

При жевании твёрдых веществ вроде льда на зубах могут появиться трещины, сколы. Из-за этого могут ослабнуть установленные пломбы или даже сломаться зубы.

Из других опасных для здоровья полости рта факторов доктор выделил обезвоживание и резкие изменения температуры. Если вы постоянно будете есть очень холодные продукты в жару, то это может привести к растрескиванию эмали зубов.

Также нередко летом зубы становятся более чувствительными. Чтобы этого избежать, лучше употреблять напитки не очень холодные, а комнатной температуры.