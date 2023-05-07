Как медитация улучшит ваше психическое здоровье

Внимательность по отношению к себе - это целенаправленное сосредоточение на настоящем, причём с интересом и любопытством. Самосострадание представляет собой доброту по отношению к себе, даже при неудачах. И оба этих качества связаны с большим благополучием. Исследования показывают, что сострадание по отношению к самому себе связано с меньшей прокрастинацией, большей мотивацией и лучшими отношениями с окружающими.

Помочь в развитии внимательности и сострадательности по отношению к самому себе может медитация. Однако большинство программ, которые демонстрируют значимые изменения, включают в себя как минимум семь сеансов. Научные исследования демонстрируют, что благодаря таким практикам улучшается внимание, уменьшается руминация (привычка переосмысливать одну и ту же ситуацию снова и снова) или повторяющиеся негативные мысли.