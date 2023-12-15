Как медленное дыхание помогает справляться со стрессом

По словам специалиста, людям, которые часто испытывают стресс или перегорают, определённо будет полезно поработать над изменениями в дыхании. Но сначала это нужно практиковать в спокойном состоянии, иначе можно только усилить стресс.

Эксперт рекомендует дышать медленно и глубоко, примерно шесть раз в минуту. То есть на вдох должно уходить у вас 10 секунд. Если вы будете это делать регулярно, то частота вашего дыхания и в обычной жизни снизится, что также снизит уровень стресса.

Далее вы можете попробовать практиковать медленное дыхание в стрессовые моменты. Но главное здесь - низкая частота дыхания. Также можете попытаться сделать так, чтобы выдох занимал немного больше времени, чем вдох. Это приведёт к ещё большему изменению частоты сердечных сокращений, что полезно для здоровья.

Наконец, следите, чтобы при вдохе расширялся ваш живот, а не грудная клетка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.