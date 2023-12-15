Как медленное дыхание помогает справляться со стрессом

Как медленное дыхание помогает справляться со стрессомОбъяснил психолог Родерик Герритсен
Людям, которые часто сталкиваются со стрессом, может помочь работа над своим дыханием. Это также положительно скажется на их концентрации и внимании.
В наши дыхательная терапия получила довольно широкую распространённость. Было проведено также большое количество исследований, посвящённых медитации. Все они продемонстрировали положительное влияние на физическое и психическое людей. Но с чем связаны эти эффекты?
Психолог Родерик Герритсен попытался объяснить, как на самочувствие человека влияют изменения в дыхании при медитации. Обычно во время этой практики люди уделяют особое внимание дыханию. Это активирует парасимпатическую нервную систему, которая помогает организму перейти в состояние покоя и восстановления. Часто при замедлении дыхания снижается частота сердечных сокращений. Другими словами, при помощи медленного дыхания вы как бы приказываете своему телу не реагировать ни на какие угрозы.
По словам специалиста, людям, которые часто испытывают стресс или перегорают, определённо будет полезно поработать над изменениями в дыхании. Но сначала это нужно практиковать в спокойном состоянии, иначе можно только усилить стресс.
Эксперт рекомендует дышать медленно и глубоко, примерно шесть раз в минуту. То есть на вдох должно уходить у вас 10 секунд. Если вы будете это делать регулярно, то частота вашего дыхания и в обычной жизни снизится, что также снизит уровень стресса.
Далее вы можете попробовать практиковать медленное дыхание в стрессовые моменты. Но главное здесь - низкая частота дыхания. Также можете попытаться сделать так, чтобы выдох занимал немного больше времени, чем вдох. Это приведёт к ещё большему изменению частоты сердечных сокращений, что полезно для здоровья.
Наконец, следите, чтобы при вдохе расширялся ваш живот, а не грудная клетка.
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