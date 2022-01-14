Как могут выглядеть первые часы Facebook

В патенте изображены две версии дизайна умных часов со съёмными дисплеями и предположительно тремя встроенными камерами. Первый вариант имеет квадратный дисплей, а второй — круглый. Камеры обеих моделей, скорее всего, будут иметь несколько объективов. Предполагается, что обе модели смарт-часов будут иметь макрообъектив, телефото и широкоугольный объектив.

Также было умные часы Meta могут поставляться с дополнительным дисплеем, который будет иметь ту же форму, что и основной. Эти дисплеи будут удерживаться на магнитах.