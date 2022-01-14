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Как могут выглядеть первые часы Facebook

Патент показал
Всемирная организация интеллектуальной собственности выпустила новый патент на первые умные часы компании Meta, ранее известной как Facebook. Это будет довольно необычное устройство.
Как могут выглядеть первые часы Facebook

В патенте изображены две версии дизайна умных часов со съёмными дисплеями и предположительно тремя встроенными камерами. Первый вариант имеет квадратный дисплей, а второй — круглый. Камеры обеих моделей, скорее всего, будут иметь несколько объективов. Предполагается, что обе модели смарт-часов будут иметь макрообъектив, телефото и широкоугольный объектив.

Также было умные часы Meta могут поставляться с дополнительным дисплеем, который будет иметь ту же форму, что и основной. Эти дисплеи будут удерживаться на магнитах.

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Дисплей круглой модели также можно будет вращать. Поворачивая его, пользователь сможет выбрать, какую камеру использовать.

Существует высокая вероятность того, что грядущие умные часы Meta также смогут работать с системами VR и AR (виртуальная и дополненная реальности).

Источник: Phonearena
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