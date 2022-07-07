Как мозг решает, какую пищу человеку нужно съесть

К обеду организму часто не хватает белка. Поэтому мозг «сообщает» об этой потребности человеку. А вот сладкое может стать неплохим дополнением для того, чтобы пополнить запасы жира в организме.

Исследование, опубликованное в издании Nature, показало, что обработка мозгом сенсорной информации зависит от того, в каком состоянии находится организм животных. То есть беременно ли животное, есть ли у него дефицит некоторых питательных веществ.

Команда учёных под руководством Карлоса Рибейро, главного исследователя Фонда Шампалимо в Португалии, изучили мозг плодовой мушки. В частности, они обращали внимание на особую область - СЭЗ (субпищеводная зона). Эта часть мозга отвечает за выбор пищи.