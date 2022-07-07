Как мозг решает, какую пищу человеку нужно съесть

Как мозг решает, какую пищу человеку нужно съестьВыяснили учёные
К обеду организму часто не хватает белка. Поэтому мозг «сообщает» об этой потребности человеку. А вот сладкое может стать неплохим дополнением для того, чтобы пополнить запасы жира в организме.
Исследование, опубликованное в издании Nature, показало, что обработка мозгом сенсорной информации зависит от того, в каком состоянии находится организм животных. То есть беременно ли животное, есть ли у него дефицит некоторых питательных веществ.
Команда учёных под руководством Карлоса Рибейро, главного исследователя Фонда Шампалимо в Португалии, изучили мозг плодовой мушки. В частности, они обращали внимание на особую область - СЭЗ (субпищеводная зона). Эта часть мозга отвечает за выбор пищи.
По итогам исследования специалисты составили атлас мозга, или карту аппетита. Он состоит из 81 области, которая охватывает всю субпищеводную зону. Большая часть этих областей была известна ранее, но есть новые. Например, из новых выделяется область в форме банана (получает данные от вкусовых нейронов, которые расположены в хоботке мухи), область Борболета (играет важную роль в стимулировании желания съесть белковые продукты).
Кроме этого, оказалось, что и у беременных самок, и у тех, кто был лишён белка, активнее остальных работали двигательные области субпищеводной зоны. Это значит, что и те, и другие сильно нуждаются в белке.
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