Как может навредить вашему здоровью латук

Латук помогает привести в норму уровень холестерина, а это снижает риск инфаркта и инсульта. Также этот продукт делает организм устойчивым к развитию болезней сердца.

Поскольку латук содержит много антиоксидантов, он помогает избавить организм от токсинов. За счёт этого вы сможете защитить себя от проблем с желчным пузырём.

В то же время латук может нанести вред здоровью. К примеру, дикий латук при контакте с кожей вызывает раздражение. Если же вы съедите слишком много латука, то у вас может появиться одышка. У некоторых людей определённые виды латука способны вызвать аллергическую реакцию.

С осторожностью нужно употреблять латук тем, у кого обнаружено увеличение предстательной железы.

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