Как может навредить вашему здоровью латук

Как может навредить вашему здоровью латукИ чем он полезен для организма
Ещё в Древнем Египте люди начали употреблять в пищу латук. И этот продукт действительно обладает множеством полезных свойств, но некоторым людям может навредить.
Фото: THe Globe and Mail
Если вы будете регулярно есть латук, то улучшите состояние кожи благодаря витамину А. Латук способствует нормальному кровообращению, защищает кожу от воздействия солнечных лучей.
Употребление латука может защититься от тревоги, стресса, улучшает качество сна, делает сон спокойным.
Научные исследования показали, что экстракт из листьев латука избавляет от раковых клеток. Особенно эффективен он при раке лёгких, лейкемии.
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Латук помогает привести в норму уровень холестерина, а это снижает риск инфаркта и инсульта. Также этот продукт делает организм устойчивым к развитию болезней сердца.
Поскольку латук содержит много антиоксидантов, он помогает избавить организм от токсинов. За счёт этого вы сможете защитить себя от проблем с желчным пузырём.
В то же время латук может нанести вред здоровью. К примеру, дикий латук при контакте с кожей вызывает раздражение. Если же вы съедите слишком много латука, то у вас может появиться одышка. У некоторых людей определённые виды латука способны вызвать аллергическую реакцию.
С осторожностью нужно употреблять латук тем, у кого обнаружено увеличение предстательной железы.
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