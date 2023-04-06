Как можно быть психопатом и даже не знать об этом

Мужчины также в среднем имеют более высокие баллы по перечисленным выше чертам по сравнению с женщинами. А ещё люди, находящиеся на руководящих должностях, обычно получают больше баллов как те, кто придерживается крайне правых либо расистских взглядов.

В то же время низкая восприимчивость к страху, стрессу, тревоге может быть полезна в определённых областях. Например, в хирургии, спецназе, экстремальных видах спорта, политике.

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