Как можно быть психопатом и даже не знать об этом

Как можно быть психопатом и даже не знать об этомРассказывают психологи
Если бы вы были киношным психопатом, то было бы странно, если бы вы не осознавали этого. Но в жизни всё может быть совсем по-другому.
Фото: PsyPost
Психологи всё больше убеждаются в том, что человек может получить высокие баллы по одной или нескольким психопатическим чертам личности. И при этом он не будет склонен к насилию или совершению преступлений. Среди таких черт выделяют «эгоцентричную импульсивность» (степень эгоистичности), «хладнокровие», «бесстрашное доминирование» (невосприимчивость к страху, стрессу и тревоге).
Мужчины также в среднем имеют более высокие баллы по перечисленным выше чертам по сравнению с женщинами. А ещё люди, находящиеся на руководящих должностях, обычно получают больше баллов как те, кто придерживается крайне правых либо расистских взглядов.
В то же время низкая восприимчивость к страху, стрессу, тревоге может быть полезна в определённых областях. Например, в хирургии, спецназе, экстремальных видах спорта, политике.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.