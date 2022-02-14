Как можно научить собак обнаруживать COVID-19

Учёные из Международного университета Флориды (США) совместно с судебным биологом ДеЭттой Миллс пришли к выводу, что собаки способны находить людей, заражённых COVID-19. Происходит это благодаря тому, что эти животные могут определять летучие органические соединения, выделяемые людьми с коронавирусом, и отличать эти биомаркеры от остальных соединений.

В ходе эксперимента использовались медицинские маски. Собак сначала обучили определённым образом реагировать на маски тех, кто был заражён ковидом. После этого сами маски поместили в банки с отверстиями, а животные должны были обнаружить, в какой банке находится маска больных коронавирусом. После 40 двойных испытаний оказалось, что собаки правильно определяют маски с COVID-19 в более чем 90 процентах случаев.