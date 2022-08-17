Как музыка помогает облегчить боль

Сейчас для лечения острой или хронической боли обычно назначают опиоиды. Но пока что существует крайне мало доказательств того, что такие лекарства помогают облегчить длительную хроническую боль. Кроме того, в 2020 году стало известно, что опиоиды могут вызвать привыкание.

Учёные по всему миру сейчас исследуют другой способ помочь людям избавиться от боли. Это прослушивание музыки.

В 1960 году в Массачусетсе команда стоматологов обнаружила, что звук и музыка действительно могут облегчить боль. Специалисты включали во время операций музыку и узнали, что это помогает пациентам расслабиться. Также шум помогает подавить боль, причём некоторым даже не нужна местная анестезия или закись азота, чтобы снизить интенсивность боли.