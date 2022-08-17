Как музыка помогает облегчить боль

Как музыка помогает облегчить больВыяснили специалисты
Сейчас для лечения острой или хронической боли обычно назначают опиоиды. Но пока что существует крайне мало доказательств того, что такие лекарства помогают облегчить длительную хроническую боль. Кроме того, в 2020 году стало известно, что опиоиды могут вызвать привыкание.
Учёные по всему миру сейчас исследуют другой способ помочь людям избавиться от боли. Это прослушивание музыки.
В 1960 году в Массачусетсе команда стоматологов обнаружила, что звук и музыка действительно могут облегчить боль. Специалисты включали во время операций музыку и узнали, что это помогает пациентам расслабиться. Также шум помогает подавить боль, причём некоторым даже не нужна местная анестезия или закись азота, чтобы снизить интенсивность боли.
Также совсем недавно в Китае учёные выяснили, какие именно нейронные механизмы связаны с уменьшением боли. Правда, пока что эти эксперименты проводились на мышах. Эксперты считают, что боль уменьшается, так как слуховая кора становится приёмником и процессором звука, а таламус получает сенсорные сигналы и передаёт их.
Во время эксперимента мышам с воспалёнными лапами проигрывали различные композиции на 50 дБ. Среди них было классическое произведение, неприятная музыкальная аранжировка и белый шум. Выяснилось, что все три варианта уменьшали боль, причём главным фактором в этом случае оказалась громкость музыки.
Когда эксперты проанализировали активность в слуховой коре мозга, они заметили, что тихие звуки способны блокировать связь между таламусом и слуховой корой. Благодаря этому обработка сигналов о боли в таламусе происходила не так активно, то есть боль уменьшалась.
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