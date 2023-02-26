Как мёд с солью поможет вашему здоровью

У мёда - множество полезных для здоровья свойств. Однако вместе с солью он становится ещё эффективнее.

Смесь мёда и соли помогают организму восстанавливаться. Поэтому вставать по утрам вам будет проще. Для получения подобного эффекта специалисты советуют после ужина употреблять чайную ложку мёда с солью. Кроме того, такая смесь помогает при бессоннице.