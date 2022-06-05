Как на организм влияет консервированный тунец

Сегодня в 17:59
1 мин.
Как на организм влияет консервированный тунецЕсть и плюсы, и минусы
Консервированный тунец имеет множество преимуществ: долго хранится, недорог и может быть использован в большом количестве различных блюд, от салатов до бутербродов. Полезен ли он для здоровья? Издание Eat this, not that рассказывает, как употребление этого продукта влияет на организм.
- Увеличится потребление белка.
Добавление белка в рацион имеет ряд преимуществ: позволяет дольше чувствовать себя сытым, но потреблять меньше калорий. Одна банка тунца в масле содержит 46,6 грамма белка, а одна банка тунца в воде — 31,7 грамма белка.
- Улучшится здоровье мозга и глаз.
Тунец содержит омега-3 жирные кислоты, а они полезны для здоровья вышеозначенных органов.
- От тунца в масле можно набрать вес.
Тунец в масле содержит 56 калорий в 28 граммах, а тунец в воде — 24 калории.
- Можно почувствовать вздутие.
Одним из ингредиентов, содержащихся во консервах с тунцом, является натрий, который в больших количествах может привести к вздутию живота.
- Можно отравиться ртутью, если есть слишком много.
Впрочем, консервированный тунец содержит значительно меньше ртути, чем свежий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.