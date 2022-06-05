Как на организм влияет консервированный тунец

Увеличится потребление белка.

Добавление белка в рацион имеет ряд преимуществ: позволяет дольше чувствовать себя сытым, но потреблять меньше калорий. Одна банка тунца в масле содержит 46,6 грамма белка, а одна банка тунца в воде — 31,7 грамма белка.

Улучшится здоровье мозга и глаз.

Тунец содержит омега-3 жирные кислоты, а они полезны для здоровья вышеозначенных органов.

От тунца в масле можно набрать вес.

Тунец в масле содержит 56 калорий в 28 граммах, а тунец в воде — 24 калории.

Можно почувствовать вздутие.

Одним из ингредиентов, содержащихся во консервах с тунцом, является натрий, который в больших количествах может привести к вздутию живота.

Можно отравиться ртутью, если есть слишком много.

Впрочем, консервированный тунец содержит значительно меньше ртути, чем свежий.

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