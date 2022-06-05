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Как на организм влияет консервированный тунец

Есть и плюсы, и минусы
Консервированный тунец имеет множество преимуществ: долго хранится, недорог и может быть использован в большом количестве различных блюд, от салатов до бутербродов. Полезен ли он для здоровья? Издание Eat this, not that рассказывает, как употребление этого продукта влияет на организм.
Как на организм влияет консервированный тунец
  1. Увеличится потребление белка.

Добавление белка в рацион имеет ряд преимуществ: позволяет дольше чувствовать себя сытым, но потреблять меньше калорий. Одна банка тунца в масле содержит 46,6 грамма белка, а одна банка тунца в воде — 31,7 грамма белка.

  1. Улучшится здоровье мозга и глаз.

Тунец содержит омега-3 жирные кислоты, а они полезны для здоровья вышеозначенных органов.

  1. От тунца в масле можно набрать вес.

Тунец в масле содержит 56 калорий в 28 граммах, а тунец в воде — 24 калории.

  1. Можно почувствовать вздутие.

Одним из ингредиентов, содержащихся во консервах с тунцом, является натрий, который в больших количествах может привести к вздутию живота.

  1. Можно отравиться ртутью, если есть слишком много.

Впрочем, консервированный тунец содержит значительно меньше ртути, чем свежий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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