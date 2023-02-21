Как на пачках с сигаретами: учёные предложили ставить на мясо предупреждения о вреде

На этих наклейках могут быть изображены животные с подписью: «Животные страдают, когда вы едите мясо». Они также могут включать изображения вырубленных лесов со словами: «Тропические леса Амазонки уничтожаются, когда вы едите мясо».

Исследование Делфтского технологического университета в Нидерландах показало, что потребители менее склонны покупать товары с такими этикетками. В частности, эксперимент продемонстрировал, что предупредительная наклейка сделала потребителей менее склонными к покупке куриных грудок и даже мотивировала их есть меньше мяса в будущем. Вот как это всё может выглядеть: