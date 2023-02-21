Фитнес и здоровье
15:21, 21 февраля 2023
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Как на пачках с сигаретами: учёные предложили ставить на мясо предупреждения о вреде

Посмотрите, как это может выглядеть

Мы привыкли видеть ужасные изображения чёрных лёгких и гниющих зубов на пачках сигарет. Теперь учёные хотят начать клеить подобные наклейки на упаковки мяса в супермаркетах.

Как на пачках с сигаретами: учёные предложили ставить на мясо предупреждения о вреде

Фото: Unsplash

На этих наклейках могут быть изображены животные с подписью: «Животные страдают, когда вы едите мясо». Они также могут включать изображения вырубленных лесов со словами: «Тропические леса Амазонки уничтожаются, когда вы едите мясо».

Исследование Делфтского технологического университета в Нидерландах показало, что потребители менее склонны покупать товары с такими этикетками. В частности, эксперимент продемонстрировал, что предупредительная наклейка сделала потребителей менее склонными к покупке куриных грудок и даже мотивировала их есть меньше мяса в будущем. Вот как это всё может выглядеть:

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Фото: Delft University of Technology

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