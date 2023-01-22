Как на самом деле правильно стирать полотенца

Вне зависимости от того, из какого материала изготовлены ваши полотенца, менять их рекомендуется раз в три дня. Ну или чаще. Но раз в три дня будет оптимально, если вы принимаете душ один раз в сутки.

Патрик Ричардсон, автор YouTube-канала и магазина принадлежностей The Laundry Evangelist, советует перед тем, как бросить в стирку полотенце, дать ему высохнуть на воздухе. В противном случае на нём могут быстро распространиться бактерии или же оно приобретёт неприятный запах.

А что же делать с пятнами? Если они довольно явные, то используйте пятновыводители. Кроме того, некоторые средства по уходу за волосами и кожей могут оставлять на полотенце перманентные обесцвеченные пятна: например, из-за входящих в их состав пероксида бензоила, альфа-гидроксикислот.

Если вы собираетесь использовать отбеливатель, то возьмите кислородный вместо хлорного.