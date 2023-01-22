Как на самом деле правильно стирать полотенца

Как на самом деле правильно стирать полотенцаИ как часто их нужно менять
Менять полотенца лучше как можно чаще. Но как их правильно их стирать? На этот вопрос ответят немногие. Журналисты The New York Times узнали об этом у экспертов.
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Вне зависимости от того, из какого материала изготовлены ваши полотенца, менять их рекомендуется раз в три дня. Ну или чаще. Но раз в три дня будет оптимально, если вы принимаете душ один раз в сутки.
Патрик Ричардсон, автор YouTube-канала и магазина принадлежностей The Laundry Evangelist, советует перед тем, как бросить в стирку полотенце, дать ему высохнуть на воздухе. В противном случае на нём могут быстро распространиться бактерии или же оно приобретёт неприятный запах.
А что же делать с пятнами? Если они довольно явные, то используйте пятновыводители. Кроме того, некоторые средства по уходу за волосами и кожей могут оставлять на полотенце перманентные обесцвеченные пятна: например, из-за входящих в их состав пероксида бензоила, альфа-гидроксикислот.
Если вы собираетесь использовать отбеливатель, то возьмите кислородный вместо хлорного.
Перед тем как начать пользоваться полотенцем, его нужно после покупки постирать как минимум один раз. Связано это с тем, что производители добавляют часто в них специальные вещества, чтобы они были более мягкими, имели насыщенный цвет, не мялись.
Исследования, проведённые журналистами The New York Times, показали, что обычно все химические вещества окончательно смываются с полотенец где-то к пятой стирке.
Кроме того, как и чаще всего указывается на этикетках, стирать нужно полотенца в холодной воде и в деликатном режиме. А Патрик Ричардсон считает, что лучше всего их стирать в тёплой воде на скоростном цикле и с небольшим количеством мыла (две столовые ложки). По словам коммерческого директора компании, владеющей брендом Onsen, Сьюз Доулинг, всё же лучшим вариантом будет стирать полотенца отдельно от всего остального: так вы точно случайно не растянете и не порвёте ткань во время стирке в машине.
Также при стирке полотенец нельзя использовать кондиционеры. Объясняется это тем, что подобные подобные смягчители образуют со временем плёнку, из-за которой полотенца начинают хуже впитывать воду.