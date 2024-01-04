Как наш мозг справляется с многозадачностью

Существует так называемая дилемма многозадачности. Она заключается в том, что когда задачи становятся сложными или энергозатратными (например, разговор по телефону и вождение автомобиля), производительность человека падает. Другими словами, он начинает плохо справляться либо с одним из этих дел, либо с обоими.

Кроме того, способность людей выполнять несколько дел одновременно изменяется с возрастом.

Проблема, связанная с многозадачностью, состоит в том, что две задачи, выполняемые одновременно, часто конкурируют за общие нервные пути в мозге — как два пересекающихся потока машин на дороге. К примеру, центры планирования мозга в лобной коре (и связи с теменно-мозжечковой системой) необходимы человеку для выполнения как двигательных, так и когнитивных (умственных) задач. Именно поэтому разговаривать по телефону во время вождения рискованно: в этом случае требуется больше времени, чтобы отреагировать на критическую ситуацию. И чем более сложный разговор вы ведёте, тем выше риск несчастного случая. Вместе с тем чем лучше вы справляетесь с основной двигательной задачей, тем лучше вы способны одновременно выполнять другую задачу.