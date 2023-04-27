Как наши биологические часы отслеживают время

Как наши биологические часы отслеживают времяИменно благодаря этому мы можем просыпаться даже до будильника
По словам доцента Гуманитарного университета в Италии Греко, под биологическими часами человека имеются в виду эндогенные молекулярные часы, которые можно найти почти в каждой клетке тела. То есть происходит весь процесс на молекулярном уровне и в течение всех 24 часов.
Наши молекулярные часы создают 24-часовой ритм. И этот ритм влияет на экспрессию генов, метаболизм, уровень белка. Именно поэтому мы в определённые моменты ощущаем голод, а иногда - усталость. Если такие биологические часы будут работать со сбоями, то это может привести даже к смерти.
Циркадный ритм составляет 24 часа. И всех существ на планете, которые чувствительны к свету, есть подобные внутренние часы. Эволюционная причина возникновения таких часов заключается в том, чтобы наш организм мог адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Особенно к смене дня и ночи.
Но на внутренние часы может влиять не только свет. Есть и другие факторы. Например, приём пищи. И это может привести к проблемам со здоровьем у некоторых людей, особенно у тех, кто работает по сменам. Другими словами, если вы станете работать ночью и есть в это же время суток, то центральные часы будут синхронизироваться со светом, а периферические - с тем, когда мы едите. Это может привести к различным заболеваниям, связанным с обменом веществ.
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