Как наши биологические часы отслеживают время

Наши молекулярные часы создают 24-часовой ритм. И этот ритм влияет на экспрессию генов, метаболизм, уровень белка. Именно поэтому мы в определённые моменты ощущаем голод, а иногда - усталость. Если такие биологические часы будут работать со сбоями, то это может привести даже к смерти.

Циркадный ритм составляет 24 часа. И всех существ на планете, которые чувствительны к свету, есть подобные внутренние часы. Эволюционная причина возникновения таких часов заключается в том, чтобы наш организм мог адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Особенно к смене дня и ночи.