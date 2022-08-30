Как настроение влияет на тягу к алкоголю: выяснили учёные

Как настроение влияет на тягу к алкоголю: выяснили учёныеСуществует разница между мужчинами и женщинами
Существуют научные теории, согласно которым употребление алкоголя может быть связано с самыми разными эмоциями. Например, люди могут его пить, чтобы улучшить настроение или бороться со стрессом.
При этом исследования показывают неоднозначные результаты. В ходе нового исследования учёные из Университета Центральной Флориды выяснили, как внимание к сигналам, связанным с алкогольными напитками, сказывается на тяге к алкоголю в определённый момент времени, а также как на это влияет пол и настроение.
В эксперименте участвовали 69 студентов колледжей в возрасте от 18 до 29 лет. Все они употребляли алкоголь, однако у них не было беспокойства, расстройств настроения, психотического расстройства, проблем с психоактивными веществами.
В течение 15 дней участники исследования отвечали на планшете на вопросы о тяге к алкоголю и о своём настроении.
Выяснилось, что хорошее настроение было связано с кратковременной тягой к алкогольным напиткам. Но при этом при кратковременных подъёмах настроения мужчины больше внимания обращали на спиртное и тянулись к нему, а у женщин такое состояние возникало при кратковременных спадах настроения.
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