Как настроение влияет на тягу к алкоголю: выяснили учёные

В эксперименте участвовали 69 студентов колледжей в возрасте от 18 до 29 лет. Все они употребляли алкоголь, однако у них не было беспокойства, расстройств настроения, психотического расстройства, проблем с психоактивными веществами.

В течение 15 дней участники исследования отвечали на планшете на вопросы о тяге к алкоголю и о своём настроении.

Выяснилось, что хорошее настроение было связано с кратковременной тягой к алкогольным напиткам. Но при этом при кратковременных подъёмах настроения мужчины больше внимания обращали на спиртное и тянулись к нему, а у женщин такое состояние возникало при кратковременных спадах настроения.

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