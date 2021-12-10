Как не допустить проблем с сердцем

Врач пояснила, что не все виды аритмии опасны. Однако один из самых распространённых — фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия — может увеличить риск развития смертельных состояний. При фибрилляции предсердий сердце бьётся хаотично и неравномерно. В результате в камерах сердца может происходить застой крови — образуются тромбы. А это грозит инсультом.

Дзвониская сказала, что для профилактики этого состояния нужно:

исключить вредные привычки — курение и алкоголь;

обеспечивать ежедневную физическую нагрузку;

правильно питаться и не набирать лишний вес.

Врач отметила, что если времени на спорт нет, то нужно хотя бы проходить лишнюю остановку до дома или подниматься по лестнице вместо лифта.

Первыми признаками аритмии являются учащённое, неритмичное сердцебиение, дискомфорт в грудной клетке. Однако это состояние может и никак не проявляться. В любом случае, при подозрениях на болезнь и для консультации по своему здоровью стоит посетить врача.